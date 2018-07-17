Havacılık fuarında Boeing ve Airbus’tan 55 milyar dolardan fazla satış

Boeing Co. ve Airbus SE, pazartesi günü başlayan Farnborough havacılık fuarında, jetliner satışlarında 55 milyar doları geçti. Havacılık fuarında savaş sanayisinden sivil taşımacılığa kadar ürünler satışa sunuluyor.

Pazartesi günü başlayan Farnbourg fuarında Airbus firmasının yaptığı satışlar 29 milyar doları geçti. Boeing ise 26 milyar dolarlık satış yaptı. Bu miktarın 8,8 milyar doları Hindistan Jet Havayolları tarafından verildi.

Sadece Pazartesi günkü anlaşma hacmi, geçtiğimiz yıl toplam 49 milyar dolar olan satışları aştı. Satışların bu kadar fazla olmasına rağmen fazla yeni ürünün olmamasıysa dikkat çekti.

BREXİT SONRASI YENİ SAVAŞ UÇAĞI

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, Brexit'ten sonra lider bir askeri güç olarak kalmayı planladığını göstermek için yeni bir savaş jeti modelini açıkladı. "Tempest" takma adı verilen uçak, İngiltere'nin BAE Systems Plc, İtalya'nın Leonardo SpA'sı ve Rolls Royce Holdings Plc ile Avrupa'nın en büyük füze şirketi MBDA'nın İngiltere kolunun ortak girişimi.

Brexit referandumundan sonra BAE'ye dahil olan Airbus, İngiltere'in AB'den ayrılmasının tamamlanmasının ardından savaş uçağı üzerindeki çabaların birleştirilebileceğini açıkladı.