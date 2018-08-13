Hamaney ABD ile doğrudan müzakereleri yasakladı

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, ABD ile İran arasındaki doğrudan müzakereleri yasakladığını açıkladı.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, "ABD ile görüşme yapılmasını yasaklıyorum" dedi. Hamaney, "ABD asla görüşmelerdeki sözlerine sadık kalmıyor, sadece boş sözler söylüyor" ifadelerini kullandı.

ABD'nin hedeflerinden geri adım da atmadığını söyleyen Hamaney, buna karşın ABD ile savaş istemediklerini de dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la 2015 yılında varılan nükleer anlaşmasından çekilip, İran'a yaptırımları geri getirmişti.

İran, ABD'nin tek taraflı adımını yasadışı kabul ettiğini duyurmuştu.