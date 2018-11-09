‘Halkbank iddianamesi hazır, yakında açıklanacak’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump’tan düşürülmesini istediği Halkbank soruşturmasıyla ilgili iddianamenin hazır olduğu ve çok yakında kamuoyuna açıklanacağı ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesinde düşürülmesini talep ettiği Halkbank soruşturmasında iddianamenin hazır olduğu ve çok yakında kamuoyuna açıklanacağı ifade ediliyor.

Hürriyet gazetesi yazarı Cansu Çamlıbel bugün yayımlanan “Yeni bir yanlış anlama olmasın da” başlıklı yazısında konuyu gündeme getirdi. Washington’da son haftalarda Halkbank aleyhindeki iddianamenin hazır olduğu ve çok yakında kamuoyuna açıklanacağının konuşulduğunu yazan Çamlıbel, ABD’de Halkbank’la ilgili yürütülen iki soruşturma olduğunu ve Trump’ın Hazine Bakanlığı altındaki bir birimin keseceği cezaya müdahale etmesinin mümkün olduğunu ama Rıza Sarraf ve Hakan Atilla’yı tutuklayan New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’nda (SDNY) devam eden ikinci soruşturmaya müdahale etme sözü vermesinin “yılın haberi” olacağını belirtti.

Çamlıbel “Trump, Hazine Bakanlığı altındaki bir birimin keseceği ceza konusunda elbette son sözü söyleyebilir. Ancak eğer SDNY’deki ikinci soruşturmanın düşürülmesi için devreye gireceği yönünde bir mesaj verdiyse bu yılın haberi!” diye yazdı.

Trump’ın kişisel avukatı Michael Cohen’i de yargılayan mahkemede Halkbank aleyhine açılması muhtemel bir davanın seyri için Trump’ın sürece müdahil olma sözü vermesi ABD Temsilciler Meclisi’nde Demokratların çoğunluğu elde ettiği bir dönemde Trump için çok büyük bir risk almak anlamına geliyor. Çamlıbel yazısında bu ihtimalin “çok akla yakın” görünmediğine işaret ederek “Ama sonuçta karşımızdaki Trump! Umalım ki Halkbank konusu Ankara-Washington hattında yeni bir yanlış anlama/anlaşılma krizine dönüşmesin” diyor.