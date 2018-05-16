Guterres: BMGK'da İran'a yaptırım kararı beklemiyorum

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İran'a yönelik yeni yaptırım kararı beklemediğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guteress, ABD'nin İran anlaşmasından ayrılmasına ilişkin konuştu.

Guterres, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile yaptığı ortak toplantıda İran nükleer anlaşmasını kurtarmak için çabaların başarılı olacağına güvenliğini söyledi.

BM Genel Sekreteri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne İran'a dair yeni yaptırımların sunulmasını beklemediğini de bildirdi.

Guterres, "benim ülkelerin ne yapacağını kestirmem güç, ancak bu konuda bir adım beklemiyorum" dedi.