Güney Kore de ABD ile tatbikatların durduğunu açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Singapur'da Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un ile yaptığı zirvenin ardından Güney Kore ile askeri tatbikatları askıya aldıklarını açıklamasından bir hafta sonra bugün Güney Kore de tatbikatların askıya alındığını açıkladı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın KDHC lideriyle görüşmesinden sonra açıkladığı gibi tatbikatların askıya alındığı ifade edildi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, ABD ordusu ile kısa süre önce Ağustos'ta yapılacağı duyurulan "Ulçi Özgürlük Koruyucusu" adlı askeri tatbikatın askıya alındığını açıkladı. Açıklamada bu kararın Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile süren görüşmeleri desteklemek için zorunlu olduğu belirtildi.

Trump geçen haftaki zirvenin ardından yaptığı açıklamada, ABD ordusunun Güney Kore'yle birlikte yaptığı "savaş oyunları"nı askıya aldığını açıklamıştı.

Trump'ın açıklamasının ardından ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Dana White yazın yapılması planlanan tatbikatların durdurulduğunu ancak Japonya ve diğer Pasifik ülkeleriyle yapılacak ortak tatbikatların devam edeceğini söylemişti.

Güney Kore başkanlık ofisinden yapılan açıklamadaysa Washington'dan konuyu netleştirmesi istenmiş ve "Şu aşamada Başkan Trump'ın açıklamalarının kesin anlam ya da niyetini anlamamız gerekiyor" denilmişti.

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Şuang bugün yaptığı açıklamada askeri tatbikatların askıya alınmasını "olumlu ve yapıcı bir hareket" olarak tanımladı.