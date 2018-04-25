General Motors’un yardımına devlet koştu, sendika ücret artışından vazgeçirildi

Güney Kore'de General Motors ile işçi sendikalarının görüşmelerinde hükümet de araya girdi. Sendikalar ücret artışı taleplerinden ödün verince GM Kore iflas kararını geri çektiğini açıkladı.

Güney Kore'de General Motors (GM) işçi sendikalarıyla anlaşmaya vararak beklenen ücret anlaşmalarını gerçekleştirmedi. GM’yi ayakta tutmak içinse Güney Kore yönetimi seferber olmuş durumda. Anlaşmaya göre devletten “iflası önlemek için” 500 milyon dolar yardım da alacak olan GM konu işçi ücretlerinin artması olduğunda bu sene tüm primlerin de rafa kalkacağını açıkladı. Gelecekteki ücret artışlarınınsa “şirketin kârıyla orantılı” olacağını açıklayan şirket, ücret artışlarının enflasyonu geçmeyeceğini belirtti.

General Motors’da sendika ve devletle olan görüşmelerin Güney Kore’deki otomotiv sanayisinin geneline de etki etmesi beklenirken Güney Kore’de insan emeğine verilen değerin gittikçe düşmesi ve ABD ve diğer pazarlarda otomobile talebin azalmasıysa ayrı bir konu. GM Kore’nin bir yöneticisi yaptığı açıklamada “Anlaşmayla beraber GM Kore daha da rekabetçi bir firma olacak” iddiasında bulundu.

GM Kore, Şubat ayında dört fabrikasından birini kapatmıştı. Kapatılan fabrikada 2 bin 600 kişi çalışıyordu. Hükümetse kalan üç fabrikayı korumak için elinden geleni yapmakta.

'SENDİKA ŞİRKET İÇİN BÜYÜK ÖDÜNLER VERDİ'

İktidar partisi Demokrat Parti üyesi hukukçu Hong Young-pyo, yaptığı basın açıklamasında “Sendika, şirket için büyük ödünler verdi” derken aynı açıklamada devlet görevlileri ve GM yöneticileri hazır bulunurken hiçbir sendika temsilcisinin basın toplantısına katılmaması dikkat çekti. Sendika sözcüsü ise anlaşmanın imzalanmasından sonra herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Sendikanın şirketi kurtarmak için işçileri satmasıysa diğer şirketlere umut oldu. Seul Devlet Üniversitesi’nden Kim Soo-wook Reuters’a yaptığı değerlendirmede “Bu olay şirketlerin krize girdiği durumlarda sendikaların ödün verebileceğini gösterdi” derken, bunun gelecekteki emek sermaye çatışmalarına “olumlu” etkide bulunacağını iddia etti.

Güney Kore’nin en büyük otomotiv üreticisi Hyundai de önümüzdeki günlerde toplu sözleşmeye gidecek. Hyundai’nin kaderi de GM’den çok farklı değil. Çin’le Güney Kore arasındaki diplomatik kriz ve ABD’deki talep düşüklüğü Hyundai’nin kârını düzenli olarak düşürüyor. Dünyanın en büyük yatırım fonlarından ABD’li Elliott Management yaptığı açıklamada Hyundai’nin yeniden ayağa kalkması için firmanın karşılıklı hisse modelinden vazgeçmesinin yetersiz olacağını ve hisselerin tek bir firma tarafından tutulduğu bir modelin daha başarılı olacağını belirtti.

ÖZEL ŞİRKETİ KURTARMAYA DEVLET KOŞUYOR

GM Kore’nin hisselerinin yüzde 17’si 500 milyon dolarlık mali desteği yapacak olan devlet bankası Kore Kalkınma Bankası’na ait. ABD’li GM hisselerin yüzde 77’sini elinde bulundururken GM’nin Çin’deki ortağı SAIC Motor kalan yüzde 6’lık hissenin sahibi. Güney Kore hükümeti, ücret görüşmeleri sırasında sendikaya doğrudan müdahale ederken hızlıca anlaşmaya varılmadığı takdirde 150 bin kişinin işsiz kalacağını iddia etmişti.

GM Kore’nin Kore Kalkınma Bankası’yla yapacağı anlaşma hâlâ tamamlanmadı. Kore Endüstriyel İktisat ve Ticaret Enstitüsü’nden araştırmacı Lee Hang-koo “GM, GM Kore’nin ömrünü uzattı fakat ne kadar uzattığı kesin değil” dedi. GM’nin Güney Kore birimi firmanın Asya’daki omurgasını oluşturuyor. Bununla bağlantılı olarak Güney Kore’de önceki ücret artışlarından firma kötü etkilenmişti ve 2017 Chevrolet’yi Avrupa pazarından çekmek zorunda kalmıştı. GM gene 2017 yılı sonunda 1,1 milyon dolar kaybetmişti.