Gazetecinin ölümünün sorumluluğunu üstlenen Yeni IRA, özür diledi

Kuzey İrlanda'daki gösteriler sırasında polisle çıkan çatışmada öldürülen 29 yaşındaki gazeteci Lyra McKee'nin ölümüyle ilgili sorumluluğu üstlenen Yeni IRA, gazetecinin ailesinden ve dostlarından özür diledi.

Kuzey İrlanda'da Yeni IRA (İrlanda Cumhuriyet Ordusu) örgütü, Perşembe günü gazeteci Lyra McKee'nin öldürülmesinin sorumluluğunu üstlendi.

The Irish News gazetesine açıklama gönderen örgüt, 29 yaşındaki gazetecinin, "düşman güçlerin yanındayken" vurulduğunu açıkladı. Yeni IRA, McKee'nin ailesinden ve dostlarından özür diledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre Lyra McKee, Kuzey İrlanda'nın Londonderry kentindeki protesto gösterilerini izlerken başından vurularak öldürülmüştü. McKee öldürüldüğü sırada bir polis aracının yanındaydı.

Polisin bölgeye düzenlediği bir operasyon sonrasında başlayan gösteriler sırasında çatışma çıkmıştı.

Kuzey İrlanda Emniyet Müdürlüğü, Lyra McKee'nin ölümüyle ilgili olarak "terör saldırısı" soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

Öte yandan Reuters'ın haberine göre polis, McKee'nin öldürülmesiyle ilgili 57 yaşında bir kadını gözaltına aldı. Daha önce gözaltına alınan iki kişininse serbest bırakıldığı açıklandı.