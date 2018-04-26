Fransız milyarder Afrika'da yolsuzluk yapmaktan yargılanıyor

Fransız milyarder Vincent Bollore, Afrika'da yolsuzluk yaparak iki liderin seçim kazanmasına yardım ettiği iddiasıyla yargılanıyor.

Fransız milyarder Vincent Bollore, Salı günü Paris'te gözaltına alındı. Gözaltına alınan milyarder patronun, Afrika'da yüksek kazançlı sözleşmeler karşılığında iki liderin seçim kazanmasına yardımcı olduğu bildiriliyor.

Polis iki gün boyunce Bollore'yi sorgularken, Afrika'da iki limanın işletmesinin usulsüz yollarla Bollore Group'a geçtiği aktarıldı.

Le Monde'un haberine göre Bollore Group'a ait iletişim şirketi Havas, Gine Devlet Başkanı Alpha Conde ve Togo Develt Başkanı Faure Gnassingbe için düşük ücretlerle seçim kampanyası yürüttü. Karşılığında bu iki devlet başkanı Bollore için yolsuzluk yaptı.

Yargı kaynakları milyarder patronun "yabancılara rüşvet vermek, güveni zedelemek, sahtecilik ve sahte belge kullanmak" gibi suçlardan yargılanacağını açıkladı.

Bollore'nin 2017'deki cirosunun 22.4 milyar dolar olduğu bildiriliyor. Bollore Group, inşaattan lojistiğe, medyadan reklamcılığa ve tarıma kadar pek çok alanda faaliyet yürütüyor.

Şirketin işlerinin büyük kısmının Afrika'da olduğu bildiriliyor.