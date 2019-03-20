Fransa'da Türkiye bağlantılı parti tepki çekiyor

AKP'nin güdümünde faaliyet gösterdiği iddia edilen PEJ, Fransız Komünist Partisi'nin hedefinde...

Türkiye bağlantılı Eşitlik ve Adalet Partisi (PEJ), Avrupa Parlamentosu seçimleri için kampanyasını başlattı.

Fransız Komünist Partisi (PCF), salı günü yayınladığı açıklamada Fransa'da "AKP bağlantılı İslamcı-milliyetçi Türkler" tarafından yapılan tehdit ve saldırıların arttığını belirtti ve bunları PEJ'le ilişkilendirdi. Son olay, Paris'teki bir Kürt restoranının duvarlarına "Türkiye, Suriye, İran, Irak'ta Kürt soykırımı"na çağıran yazıların yazılması olmuştu.

PCF'nin açıklamasında Fransız Hükümeti'nin aşırı milliyetçi Türk gruplarının kışkırtmalarını gecikmeden önlemek için adım atması isteniyor ve AKP'nin nefret ve şiddet siyasetini Fransız siyasetine taşımasının engellenmesi için PEJ'in yasaklanıp kapatılması için çağrıda bulunuluyor.

