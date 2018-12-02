Fransa'da Sarı Yeleklilerin eylemleri sürüyor: OHAL ilan edilmesi gündemde

Sarı yeleklilerin eylemleri sürerken Fransa'da hükümet sözcüsü Benjamin Griveaux, OHAL ilan etmeyi düşündüklerini duyurdu.

Fransa'da hükümet sözcüsü Benjamin Griveaux, ülkenin başkenti Paris'i etkisi altına alan, benzin fiyatlarına yapılan vergi zammını ve yaşam koşullarını protesto etmek için düzenlenen Sarı Yelekliler eylemlerinin önüne geçmek için olağanüstü hal ilan etmeyi düşündüklerini açıkladı.

Griveaux, Europe 1 radyo kanalına yaptığı açıklamada "bu tarz eylemlerin tekrarlanmaması için gerekli önlemleri almaları gerektiğini" söylerken "barışçıl eylemcileri" müzakere masasına davet etti.

MACRON TOPLANTI YAPACAK

BBC Türkçe'nin haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bugün kabineyle bir acil durum toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Griveaux, bu toplantıda alınması düşünülecek önlemler kapsamında OHAL'in de yer alabileceğini aktardı.

Paris'te düzenlenen gösterilerle ilgili Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki G20 zirvesi kapsamında Cumartesi günü bir açıklama yapan Macron, ortaya çıkan sahnelerin kaosu andırdığını dile getirmişti.

Macron, "Bugün Paris'te olanlar meşru bir öfkenin barışçıl bir ifadesi değil. Bu şiddetli eylemleri yapan suçlular değişim istemiyor, ilerleme aramıyor, kaos istiyorlar" ifadesinde bulundu.

Fransa, 2015 yılında Paris'i etkisi altına alan saldırıların ardından OHAL ilan etmiş, altı defa uzattığı OHAL'i iki yıl sonra kaldırmıştı.

'ŞİDDETİ YETKİLİLER KÖRÜKLÜYOR'

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Cumartesi geç saatlerde yaptığı bir açıklamada, güvenlik güçlerinin şiddeti önlemek için her türlü önlemi aldığını ancak 'aşırı vahşi, organize ve kararlı gruplarla' karşılaştıklarını söyledi.

Ancak Castaner, hükümetinin petrole bağımlılığı azaltmak için uygulamaya koyduğu planların iletişimini yapmak konusunda başarısız kaldığını söyledi.

BFM televizyon kanalına konuşan eylemciler ise şiddeti yetkililerin körüklediğini belirtiyor.

Protestocular her araçta bulunması zorunlu olan sarı yelekleri giydikleri için Sarı Yelekliler olarak adlandırılıyor.