Fransa'da Macron'un reformlarına karşı eylem

Fransa'da sol gruplar ve sendikaların da aralarında bulunduğu 80 örgüt emek düşmanı reformlara karşı eylem gerçekleştirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kamu sektöründeki reformlarına karşı tepkiler sürüyor. Sol gruplar ve sendikaların çoğunluğunu oluşturduğu 80 örgüt, reformlara karşı ülkenin her yerinde sokağa çıktı.

Eylemciler Macron'un kamuda ve devlet işletmelerindeki reformlarına karşı tepkinin büyümesini umduklarını aktarırken, sol sendika CGT Paris'teki eyleme 80 bin kişinin katıldığını, ülke genelindeyse 250 bin kişinin eyleme gittiğini duyurdu.

Mart ayında yapılan benzer bir eylemde 320 bin kişi sokağa çıkarak Macron'u protesto etmişti.

Yılın başından beri Fransa'nın kilit sektörlerinde reformlara karşı kitlesel grevler gerçekleştirildi. Ancak hükümet geri adım atmadı.