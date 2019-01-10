Fransa Dışişleri Bakanı: Siyasi çözüm olursa Suriye'den çekiliriz

Fransa, ABD'nin çekilme kararının ardından Suriye'deki askerlerini geri çekmeyeceğini açıklamıştı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, 'siyasi çözüm' olursa Suriye'den çıkacaklarını duyurdu.

ABD'nin çekilmeyi planladığı Suriye'de sahada asker bulunduran bir diğer Batılı ülke olarak Fransa, henüz çekilme planı yapmadığını yineledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, C-News kanalına yaptığı açıklamada Suriye'de siyasi çözüm sağlanmadan çekilmeyeceklerini söyledi.

'RUSYA'NIN SİYASİ SORUMLULUĞU VAR'

Sputnik'in haberine göre Fransız bakan siyasi çözüm için Rusya'ya işaret etti. Drian, "Rusya'nın, Suriye'nin kimyasal silah kullanımını önlemek için askeriden ziyade politik bir sorumluluğu var" şeklinde konuştu.

Fransa'nın Suriye'de Menbiç, Kobani ve Rakka başta olmak üzere bir dizi noktada askeri bulunuyor. Fransa hükümeti, ABD'nin çekilme kararının ardından yaptığı açıklamada da şu an için Suriye'den asker çekmeyi düşünmediklerini duyurmuştu.

MACRON SDG İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) temsil eden yetkililerle bir araya gelmiş ve onlara Fransa'nın kendilerini desteklemeye devam edeceğini bildirmişti.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly de Twitter hesabından "IŞİD ne haritadan silindi ne de kökleri kazındı. Bu terör örgütünün elinde bulundurduğu son toprak parçalarında kesinkes askeri yenilgiye uğratılması gerekmektedir" şeklinde açıklama yapmıştı.

23 Aralık'ta ABD'deki bütçe tasarısı görüşmelerinde Beyaz Saray ve Kongre arasında yaşanan Meksika duvarı fonu hakkında anlaşmazlık üzerinde hükümet kısmen ve geçici olarak kapanmıştı.