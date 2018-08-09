Fas'tan burka satışına ve üretimine yasak

Fas yönetimi, burka satışını, üretilmesini ve ithalatını yasakladı.

Fas'ta burka satılması, üretilmesi ve ithal edilmesine yasak geldi.

Burka bulunduran iş yerlerine satışlarını sonlandırmaları için 48 saat verilirken, hükümet konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Fas basınına konuşan yetkililer kararın "güvenlik kaygıları" sebebiyle alındığını belirtti.

Fas Kralı Muhammed'in İslam'ın daha "ılımlı" bir türünü tercih ettiği ve yasağın arkasında olduğu bildiriliyor.

Burka satışına ve üretimine getirilen yasak, burka giyenlere karşı adım atılıp atılmayacağı sorusunu da beraberinde getirdi.