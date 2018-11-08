Eski NATO Genel Sekreteri, Belarus'ta renkli devrim çağrısı yaptı

Eski NATO Genel Sekreteri Fogh Rasmussen Belarus muhalefetine Gürcistan ve Ukrayna'da, sırasıyla 2013 ve 2014 yıllarında gerçekleşen renkli devrimlerden ders almalarını önerdi.

Eski NATO Genel Sekreteri Fogh Rasmussen Belarus muhalefetine Gürcistan ve Ukrayna'da, sırasıyla 2013 ve 2014 yıllarında gerçekleşen renkli devrimlerden ders almalarını önerdi.

Polonya merkezli radyo kanalı Polskie Radio'ya konuşan Ramussen, Belarus'u "demokratik olmayan bir devlet" olarak tanımlayarak, Belarusluların tıpkı Gürcistan ve Ukrayna'nın birkaç yıl önce yaptığı gibi, "kendi geleceklerine karar vermeleri" gerektiğini vurguladı.

"Minsk'teki otoritelere karşı çıkan muhalefet güçlerinin yükselişine tanık olmamız son derece mümkün ve ben bunun ilerlemek için tek mümkün yol olduğunu düşünüyorum" diyen Eski NATO Genel Sekreteri, Batı'ya entegre olduğu takdirde Belarus'un "son derece ilginç bir rol" oyanayabileceğini ekledi.

"Putin'in Belarus'a baskı uygulayacağına şüphe yok" öngörüsünde bulunan Rasmussen, "Rusya'nın askeri üsler ve Rus birliklerinin Belarus'ta kalıcı olarak konuçlandırılması için nasıl bastırdığını görüyoruz. Bu bir gerçek" ifadelerini kullandı.

Belarus hükümetini eleştirerek konuşmasını sürdüren Rasmussen, "elbette, ilk önce Belarus'ta reformlar gerçekleştirmemiz gerekiyor" diyerek, "daha demokratik ve özgür bir sistem" için AB ve NATO'nun Belarus'la işbirliği yapmayı istediği yorumunu yaptı.