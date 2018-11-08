Eski Ekvador Başkanı Correa Belçika'dan iltica talep etti

Halihazırda Belçika'da ikamet eden Eski Ekvador Başkanı Rafael Correa'nın Belçika'dan iltica talep ettiği açıklandı.
Ekvador yargısı, Eski Ekvador Başkanı Correa'yı ve eski ulusal istihbarat şefi Pablo Romero'yu, Correa'nın siyasi rakibi olan eski milletvekili Fernando Balda'yı kaçırmakla mahkum etmişti.
Correa'ya dönük 2010 yılında gerçekleştirilen darbe girişimine karıştığı iddia edilen Balda, Ekvador'dan Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya kaçmış, suçlamaya konu olay 2012 yılında burada gerçekleşmişti.
Ekvador mahkemeleri, geçtiğimiz Eylül ayında Correa'yı suçlu bulunmuştu.