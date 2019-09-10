Erdoğan'dan Ross'a: Aramızdaki yakın diyaloğu Trump'ın ziyaretiyle taçlandıracağımıza inanıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve beraberindeki heyetinin kabulünde yaptığı konuşmada 'Aramızdaki yakın diyaloğu Sayın Trump'ın ülkemize yapacağı ziyaretle taçlandıracağımıza inanıyorum' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve beraberindeki heyetinin kabulünde yaptığı konuşmada 'Aramızdaki yakın diyaloğu Sayın Trump'ın ülkemize yapacağı ziyaretle taçlandıracağımıza inanıyorum' dedi.

Erdoğan, "Türkiye ile ABD arasında 20 milyar dolar seviyesindeki ticaret hacmi gerçek potansiyelimizin oldukça altındadır" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

- Daha fazla ABD firmasının ülkemizde yatırım yapmasını arzu ediyoruz. Ülkemize gelen her ABD'li yatırımcıya gereken desteği vermeye hazırız.

- Dostum Trump'la serbest ticaret anlaşması görüşmelerine başlanmasını da gündeme aldık.

- Üretim ve lojistik üssü olarak Türkiye'nin değerlendirilmesi her iki ülkeye de imkanlar kazandıracaktır.

- Son 17 yılda ülkemizin konumunu güçlendirecek yatırım hamlelerine imza attık.

- Ekonomimizin sunduğu tüm imkanlardan Amerikalı yatırımcıların da istifade etmesini istiyoruz.

- Cari açık bu defa önemli oranda aşıldı, çözüldü.

- Sığınmacı krizine kalıcı çözüm ancak Suriye içinde terörden arındırılmış bölgelerle mümkün.

- Dostum Trump'ın da dediği gibi, Suriye'de DEAŞ yenilgiye uğratılmıştır.

- Şu an hem ülkemizin hem bölgemizin hem de Suriyeli mültecilerin geri dönüşüne en büyük engel PKK ile onun uzantısı olan YPG gibi terör örgütleridir. Etnik temizlik yapan, bölge halkını göçe zorlayan, Türk vatandaşlarının can ve mal güvenliğini tehdit eden bu yapı muhakkak tehdit unsuru olmaktan çıkarılmalıdır.

- (Suriye) 50 bine varan tırla, buradaki terörist gruplara araç gereç, mühimmat gönderilmesi bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir.

- FETÖ ile mücadelede de işbirliği bekliyoruz. FETÖ elebaşı ABD'de ekibiyle 400 bin dönümlük arazisinde yaşıyor.