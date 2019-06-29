Erdoğan G20'de Putin'le görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'da düzenlenen G20 zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşme gerçekleştirdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi.

Görüşme öncesi konuşan Erdoğan, "Özellikle S-400'lerin sevkiyatı konusunda Duşanbe'de mutabakata vardığımız gibi, yol haritasının devamını şu anda izliyoruz" diyen Erdoğan, "Füzenin ortak üretimi başta olmak üzere teknoloji transferini de içerecek şekilde ilerletilmesi bizim için de öncelik taşıyor. Şu anda öyle zannediyorum ki gözler bu işin sevkiyatıyla ilgili olan kısımda. Zaten bu konudaki mutabakatımızda da bir aksama söz konusu değil" dedi.

Rusya ile karşılıklı turizm hakkında yorumda bulunan Erdoğan, "Turizmde gerçekten Rusya, özellikle Rus vatandaşlarının Türkiye'ye olan muhabbeti her geçen gün daha da artıyor. Bu da tabii halkımız için de turizmdeki yöneticilerimiz için de ayrı bir güç kaynağımız" diye konuştu.

Akkuyu Nükleer Santrali'ne ilişkin de konuşan Erdoğan, "Ayrıca nükleer olmayan malzemelerin Türkiye piyasasından tedariki hususuna da önem atfediyoruz. 8. Üst düzeyli İstişari Konsey Toplantısı'nda vardığımız mutabakatın neticesinde resmi pasaportlarla ilgili teknik çalışmaların başlatıldığını öğrendim. Bunun kısa süre içerisinde sonuçlandırılmasını da bekliyoruz. Bununla birlikte vize muafiyetinin sağlanması konusunda henüz istediğimiz noktada değiliz. Bunu hızlandırırsak çok çok daha memnun olacağız" açıklamasını yaptı.

Erdoğan'ın ardından konuşan Putin iki ülke arasındaki ticari hacmin yüzde 15 yükseldiğini belirtti. Putin, "Her iki taraftan da yaklaşık 10 milyar dolar ciddi miktarda karşılıklı yatırımlar söz konusudur. Buna ilaveten 900 milyon euro'luk bir ortak yatırım platformu üzerinde çalışmalar devam etmektedir" dedi.

Karşılıklı turizme de değinen Putin, "Geçen sene 6 milyon Rus turist Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Bu da rekor bir seviyeydi. Bizim turistler Türkiye’de oldukça fazla para harcamaktadır. Türk tarafının bundan geliri toplamda yaklaşık 5 milyar dolar olmuştur. Karşılıklı Rus-Türk Kültür ve Turizm Yılı devam etmektedir. Bu yılın yeni başarılara vesile olmasını diliyoruz. Bir kez daha sizi gördüğüme çok memnun olduğumu belirtmek istiyorum" diye konuştu.