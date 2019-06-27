Erbil'deki fuara Türkiye'den yoğun katılım

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi başkenti Erbil'de düzenlenen Uluslararası İnşaat ve Elektrik Endüstrisi Fuarı'nın açılışı Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay'ın da katılımıyla yapıldı. Fuara Türkiye'den 48 firmanın katıldığı bildirildi.

Erbil'de düzenlenen Uluslararası İnşaat ve Elektrik Endüstrisi Fuarı'na, yerel firmaların yanısıra, Türkiye, Azerbaycan ve Kuveyt'ten firmaların katılımıyla yapılıyor. Fuarın bugün yapılan açılışına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Sorumlusu Felah Mustafa, Erbil Valisi Nevzad Hadi ve Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay da katıldı.

Fuara Türkiye'den katılan firma sayısı 48 olarak verilirken, yapılan basın duyurularında "fuara Türk firmalarının damga vurduğu" söyleniyor.

Fuarda, inşaat, elektrik, tekstil ve dekorasyon sektöründen firmaların standları bulunuyor.

Barzani'ye yakın Rudaw internet sitesinde dün yayımlanan haberde Neçirvan Barzani'nin Kürdistan Bölgesi Başkanı olarak seçilmesi ve yeni hükümetin kurulması için Mesrur Barzani’yi görevlendirmesinin ardından Erbil'de rahatlığın hakim olduğu ve ekonomik anlamda olumlu gelişmeler yaşandığı savunulurken, Ortadoğulu ve Batılı çok sayıda firmanın katıldığı fuarda sadece Diyarbakır'dan 25 firmanın olduğu bildirildi.

Fuarla ilgili elimize ulaşan basın duyurusunda da şöyle deniliyor:

Geçmişte bazı siyasi gelişmeler Irak pazarını olumsuz etkilese de bu olumsuzluklar bu yıl itibarıyla sona erdi. İnşaat sektörünün tekrar hareketlenmesiyle Irak'ın hem kuzeyinde hem de güneyinde pazarın daha iyi noktalara geleceği düşünülüyor. İnşaat sektörünün tekrar hareketlenmesiyle Irak'ın hem kuzeyinde hem de güneyinde pazarın daha iyi noktalara geleceği düşünülüyor. Bu nedenle Irak'ın yeniden imarına Türkiye özel sektör aracılığıyla katkı sağlayacak.

Yine Rudaw'a fuar öncesinde görüş veren Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Aziz Odabaşı, Nisan ayında yapılan fuarın da çok olumlu geçtiğini söyledi ve bugün başlayan fuarın da Diyarbakır OSB'de faaliyet gösteren firmalar açısından faydalı olacağını belirtti. Odabaşı, "Firmalarımız 3 gün boyunca kendi ürünleri tanıtma fırsatı bulacak. Fuara katılacak Irak ve diğer ülkelerdeki firma temsilcileriyle bir araya gelerek hem görüşmeler yaparak, bağlantılar kurma fırsatı bulacak. Fuarın hem Diyarbakır hem de Türkiye ekonomisine, ihtiyaç duyulan desteği sunacağı kanısındayım." diye konuştu.

Geçtiğimiz yıllarda Irak, Türkiye'nin ihracatında toplam hacmiyle üçüncü sıraya kadar tırmanmış, burada aslan payının Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'yle yapılan ticarete ait olduğu görülmüştü.