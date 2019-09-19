Endonezya'da kızlı erkekli yaşamak, cumhurbaşkanına hakaret ve marksizm yasaklanıyor

Endonezya’da gericilerin egemen olduğu meclis, ‘marksist ideoloji yaymayı’, kızlı-erkekli yaşamayı ve cumhurbaşkanına hakareti suç kapsamına alan bir yasa hazırlıyor.

Gericilerin iktidarda olduğu Endonezya’da meclis, çiftlerin evlenmeden birlikte yaşamasını, evlilik dışı cinsel ilişkiyi, cumhurbaşkanına hakareti ve marksizmi suç kapsamına alan yeni ceza yasa tasarısını önümüzdeki günlerde oylayacak.

628 maddelik tasarının bu ayın sonundan önce oylanması bekleniyor.

CEZA KANUNUNDA YOK YOK: ŞİRK KOŞMA YASASI, KÜRTAJ YASAĞI...

Yeni ceza kanununda ‘izinsiz’ kürtaj olan kadınlar 4 yıl hapisle cezalandırılırken kürtaj sadece doktorun insiyatifinde serbest olabilecek.

Aynı zamanda yeni ceza kanunda hali hazırda var olan ‘Şirk koşma yasası’nın kapsamı genişlettmiş bulunuyor. ‘Şirk koşma yasası’na göre dinin kurallarına karşı gelmek anayasal suç olarak kabul ediliyor.

MUHTARLAR TAKİP EDECEK: KIZLI ERKEKLİ YAŞAMAK YASAK, CUMHURBAŞKANI’NA HAKARET SUÇ

Mecliste onaylanması beklenen tasarıya göre muhtarların görev kapsamları, mahallerde ‘kızlı-erkekli’ yaşayan insanları polise ihbar etmek olarak genişletiliyor.

Kızlı-erkekli yaşamanın cezası 6 ay hapisle 10 milyon rupi arasında değişirken ‘evlilik dışı cinsel ilişki’nin cezasıysa 1 yıl hapis cezası olarak belirlendi.

Yasa aynı zamana Cumhurbaşkanı’na ve Cumhurbaşkan Yardımcısı’na hakareti de suç kapsamına alıyor.

KARANLIĞA DOĞRU KOŞAR ADIM

Şeriatçıların yeni ceza kanunlarına göre ‘marksizmi yaymak’ suç olarak kabul edilirken dört yıl hapisle, “Hükümetin politikalarını değiştirme amacıyla bu ideolojiyi savunan örgütlerle iş birliği yapmaktan suçlu bulunanlar”sa 10 yıl hapisle cezalandırılacak.