Emirates: Kârlarımız yüzde 86 düştü

Emirates Havayolları bu yılın ilk yarısındaki kârının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 86 oranında düştüğünü açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu düşüşe petrol fiyatlarındaki artış ve para birimlerindeki devalüasyonlar sebep oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates Havayolları, bu yılın ilk yarısındaki net kârının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 86 oranında düştüğünü açıkladı. Şirket bu düşüşün nedeninin petrol fiyatlarındaki artış ve devalüasyonlar olduğunu kaydetti.

Dubai merkezli havayollarından yapılan açıklamada, şirketin 2018-2019 mali yılının ilk yarısında net kârının 62 milyon dolar olduğu, bu rakamın geçen yılın aynı dönemindeyse 453 milyon dolar olduğu belirtildi.

Açıklamada yüksek yakıt maliyetiyle beraber Hindistan, Brezilya, Angola ve İran gibi piyasalarda para birimlerinde yaşanan devalüasyonların şirketin kârlarında toplam 4,6 milyar dirhemlik (1,25 milyar dolarlık) düşüşe neden olduğu belirtildi.

Şirketin açıklamasında geçen yıla oranla yakıt harcamalarının yüzde 42 arttığı belirtilerek yılın ikinci yarısının da sert geçeceği ifade edildi.

Emirates’in bu yılın ilk yarısındaki toplam cirosu ise geçen yıla göre yüzde 10 artışla 13,3 milyar dolara ulaştı.