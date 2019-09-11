Elektronik sigara nedeniyle altıncı ölüm

ABD'nin Kansas eyaletinde bir kişi elektronik sigara nedeniyle yaşamını yitirdi. ABD'de aynı nedenle yaşamını yitirenlerin sayısı 6 oldu.

ABD'nin Kansas eyaletinde bir kişi elektronik sigara nedeniyle yaşamını yitirdi. ABD'de aynı nedenle yaşamını yitirenlerin sayısı 6 oldu.

Amerikanınsesi'nde yer alan habere göre, yaşamını yitiren kişinin 50 yaş üstünde olduğu ve daha önce de sağlık sorunları yaşadığı belirtildi.

ABD'de 33 eyalette elektronik sigara kullanımına bağlı 450 akciğer hastalığı vakasının inceleme altında olduğu, hastalığın belirtileri arasında nefes darlığı, ateş, öksürük, kusma, baş ağrısı, baş dönmesi ve göğüs ağrısı olduğu belirtildi.

Amerikan Elektronik Sigara Derneği sözcüsü, E vitamini asetatı içeren e-sigara likitleriyle ilgili olarak “Eğer hastanelik olmak ya da ölmek istemiyorsanız yasadışı THC (esrarın etken maddesi tetrahidrokannabinol) yağı kullanmayı hemen bırakın” açıklamasında bulundu.

Kansas Eyaleti Sağlık Müdürü Dr. Lee Norman, “Siz ya da bir yakınınız e-sigara içiyorsa, lütfen bırakın” açıklamasında bulundu.