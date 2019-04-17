Ekvador liderinin sızdırılan fotoğrafı mı Assange'ın sonunu getirdi?

WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nden karga tulumba çıkarılıp tutuklanmasının gerisinde Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno'nun telefonundan otel odasındaki yatağında istakoz büfesine bakarken çekilmiş fotoğrafı dahil 200'den fazla belgenin sızdırılmasının yattığı ileri sürüldü.

Ekvador'un WikiLeaks kurucusu Julian Assange'a Londra Büyükelçiliği'nde verdiği sığınmayı 7 yılın ardından sona erdirmesinin nedenleriyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno'nun otel yatağında istakoz yerken görüntülerinin basına sızmasından Assange'ı sorumlu tuttuğu için İngiliz polisine teslim ettiği ileri sürüldü.

Sputnik'te yer alan habere göre, şubat ayında Moreno'nun telefonundan 200'den fazla e-posta, metin ve fotoğraf devlet başkanının yolsuzluklarını ifşa etmeyi amaçlayan bir Ekvador haber sitesine sızdırılmıştı.

İçlerinde Moreno için en yaralayıcı olanın, Avrupa'daki bir otel odasında yatağa uzanmış halde yanına açılmış istakoz büfesine bakarken verdiği poz olduğu belirtiliyor. Tam da kemer sıkma önlemleri açıklamasından birkaç hafta sonra yayımlanan bu poz, Ekvador kamuoyunda büyük tepki yarattı.

Ekvador hükümeti sızıntıdan derhal Assange'ın ifşa ekibini sorumlu tuttu. WikiLeaks ise suçlamaları yalanlayarak şu açıklamayı yaptı: "Ekvador hükümeti, Assange'a verdiği sığınma ve korumayı sona erdirmek için sahte bahaneler arıyor. Assange'ın elçilik basılarak tutuklanması yasadışıdır."

Aslında Moreno'nun yatağa uzanmış halde istakoz büfesine uzanmasının sebebi, fiziksel engel. 1990'ların sonunda bir soygun sırasında açılan ateşle vurulduğundan beri yürüyemiyor ve tekerlekli sandalye kullanıyor.

Lobster buffet photo leak behind Julian Assange's eviction?https://t.co/iZbzUhdLeP pic.twitter.com/aUtovZs6YD — Newshub (@NewshubNZ) 14 Nisan 2019

Assange'ın İngiliz polisine teslim edilmesiyle ilgili BBC'ye röportaj veren Moreno, yataktan istakoz yeme pozunu, "Doğum günümdü. Yatakta uzanmış futbol maçı izliyordum. Muhteşem bir gündü" diye savundu.

MORENO ASSANGE'I KOVMASININ 'GERÇEK NEDENİNİ' AÇIKLADI

Devlet Başkanı, WikiLeaks kurucusunu kovma nedenlerini daha önce Ekvador'un Londra Büyükelçisi Jaime Marchan'ın yaydığı iddiayla gerekçelendirdi:

"Uluslararası sözleşmeleri ve günlük yaşam protokollerini sürekli ihlal ediyordu, örneğin elçilik duvarlarına dışkısını sürüyordu."

Assange'ın avukatı Jennifer Robinson ise Ekvador'un "sınırdışını haklı çıkarmak için yalanlar söylediği ve rezil suçlamalarda bulunduğu" yanıtını verdi. Robinson, Ekvador'un İngiliz polisinin elçiliği basıp Assange'ı karga tulumba gözaltına almasına izin vermesinin tümüyle yasadışı bir eylem olduğunun altını çizdi.