Ehliyet sınavında Türkçe seçeneği kaldırıldı

Avusturya'da Ulaştırma Bakanlığı, ehliyet sınavının teori aşamasında Türkçe seçeneğini kaldırdı. Kararın mali nedenlerle alındığını öne süren Bakan Hofer, bu sayede ülkede yaşayan Türkiyelilerin de Almanca öğrenmeye teşvik edileceğini ileri sürdü.

Avusturya Ulaştırma Bakanlığı, ehliyet sınavının teori kısmında Türkçe seçeneğini kaldırdı. Bakanlığın kararının ülkede yaşayan Türkiye vatandaşlarını Almanca öğrenmeye teşvik edeceği kaydedildi.

Göçmen karşıtı aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nde olan Ulaştırma Bakanlığı, ülkede en çok konuşulan ikinci dilin Türkçe olmasına rağmen ehliyet sınavının teori kısmından Türkçe seçeneğini kaldırdı.

Ulaştırma Bakanı Norbert Hofer, mali nedenlerle bu kararı aldıklarını belirterek "Her ilave dil için beş haneli rakamları izah etmenin mümkün olmayacağını" söyledi. Hofer ayrıca kararın Almanca öğrenmeyi teşvik edeceğini de dile getirdi.

Türkçe seçeneğinin kaldırıldığı ehliyet sınavında İngilizce, Hırvatça ve Slovence dil seçenekleriyse halen mevcut.