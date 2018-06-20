Duterte'den Filipinler ordusuna 5,6 milyar dolar

Filipinler lideri Rodrigo Duterte, ordunun modernizasyonu için 5,6 milyar dolar harcanmasına onay verdi.

Filipinler lideri Rodrigo Duterte, güncel ekipmana sahip olmayan Filipinler ordusunun modernizasyonu için 5,6 milyar dolar harcanmasına onay verdi.

Paranın beş yıllık bir program çerçevesinde harcanacağı bildiriliyor. Filipinler'in 1990'ların ortalarında başlattığı 15 yıllık modernizasyon programı sonuç vermemişti.

Ordunun hala İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma savaş gemilerine ve Vietnam Savaşı'ndan kalma helikopterlere sahip olduğu belirtiliyor. Bu helikopter ve gemilerin daha önce ABD tarafından kullanılmış olduğu bildiriliyor.

Filipin savunma yetkilileri ülkenin yeni ekipmana ihtiyacı olduğunu belirterek, savaş uçağı, insansız hava aracı, hafif tanklar, radar ve denizaltı satın alacaklarını söylüyor.

Filipinler, yakın tarihe kadar ABD'nin korumasına güveniyordu. Ancak Duterte sonrasında ABD ve Filipinler'in arasında gerilimler yaşanmış, Duterte Çin'e karşı ABD ile adım atmayacaklarını söylemişti.

Bunun ardından ülkenin askeri modernizasyonu için tartışmalar başlamıştı.