Dünya Demokratik Kadın Federasyonu Namibya'da toplandı

Dünya Demokratik Kadın Federasyonu'nun Dünya Komitesi toplantısı Namibya'da yapılıyor. 'Cinsiyet Eşitliği, Dünya Barışı ve Herkes için Sosyal Adalet' temasıyla düzenlenen toplantı üç gün sürecek. Beş bölgeden 18 ülke delegesinin katıldığı toplantı kapsamında yarın dünya barışı için bir yürüyüş düzenlenecek.

Dünya Demokratik Kadın Federasyonu (WIDF) Dünya Komitesi toplantısı bugün Namibya’da başladı.

“Cinsiyet Eşitliği, Dünya Barışı ve Herkes için Sosyal Adalet” teması ile gerçekleşen toplantı başkent Windhoek’da yapılıyor.

Beş bölgeden 18 ülke delegesinin katıldığı Dünya Komitesi toplantısı açılış oturumunda Güneybatı Afrika Halk Örgütü Partisi (SWAPO) Genel Sekreteri S. N Shaningwa, Pan Afrika Kadın Örgütü (PAWO) Başkanı A. Koite ve WIDF Başkanı Lorena Pen Mendoza söz aldı.

Emperyalizmin yeni politikaları için önemli bir bölgede, Afrika’da yapılan bu toplantının Afrikalı kadınlar için önemi vurgulandı. Cinsiyet eşitliği ile dünya barışının aynı olduğuna ve kadınların karşılaştığı tehlikelerin emperyalizmle doğrudan ilişkisine değinilen konuşmalarda Filistin halkının gasp edilen hakları, Küba’ya yıllardır uygulanan abluka ve Venezuela’ya karşı uygulanan askeri müdahaleler kınandı.

Daha sonraki oturumlarda WIDF’in dünyadaki yeni gelişmelerle birlikte alması gereken tutum üzerine tartışıldı. Bu oturumlarda mülteci kadınların durumu, kadınların üreme hakları, genç kadınların örgütlenmesi, kadına yönelik şiddet ve emperyalist savaşların temel mücadele başlıkları olduğu belirtildi.

12 Ağustos’a kadar sürecek olan Dünya Komitesi toplantısında Avrupa, Asya, Arap, Afrika, Amerika bölge raporları sunulacak, ortak raporlar oluşturulacak.

Programda yarın yapılacak Dünya Barışı için yürüyüşün yanısıra bölgenin jeopolitiği ve SWAPO’nun pozisyonu gibi konferanslar yer alıyor.

WIDF 2020’de 17. Kongresini gerçekleştirecek.