Dünya Castro’yu anıyor: İyi ki doğdun Fidel!

Küba Devrimi’nin lideri Fidel Castro Ruz, 13 Ağustos’taki doğum gününde dünya genelinde anıldı.

Küba Devrimi’nin lideri Fidel Castro Ruz yaşasaydı 13 Ağustos’ta 93 yaşına girecekti. Dünya, sosyalist devrimin efsane liderini doğum gününde unutmadı.

teleSUR’un haberine göre, Fidel’in doğum günü ilk olarak Çin’in başkenti Pekin’de kutlandı. Küba Büyükelçiliği’nde düzenlenen toplantıya Çin Komünist Gençliği üyeleri de katıldı.

Rusya’daki Küba Büyükelçiliği’nde düzenlenen törende ise bir sergi açılışına da yer verildi.

Latin Amerika ülkesi Nikaragua’da Sandinistler, Fidel Castro ve Nikaragua Devrimi liderlerinden Tomas Borge’yi birlikte andılar.

Bolivya’da önümüzdeki saatlerde “Ben Fidel’im” başlıklı bir etkinlik düzenlenecek.

Güney Afrika’da da sendikalar ve Komünist Parti üyeleri Fidel Castro’yu anmak için bir dayanışma toplantısı düzenledi. Küba Büyükelçiliği’nden temsilcilerin de katıldığı toplantıda Küba’nın Afrika’daki ırk ayrımcılığına karşı mücadeledeki rolü vurgulandı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da Twitter’dan yayımladığı mesajda Fidel’i şu sözlerle andı: “93 yıl önce Komutan Fidel Castro Ruz, Küba Devrimi’nin devi, onurun adasında doğdu. O, kendisinde ABD imparatorluğuna karşı zafere giden yolda işaret fişeğini gören tüm devrimciler için bir referans noktasıydı.”