Dünya Barış Konseyi’nden Venezuela'yla dayanışma için eylem çağrısı

Dünya Barış Konseyi üyesi Uluslararası Dayanışma Komitesi 2015 yılında ‘Venezuela'yla Dayanışma Eylemi Günü’ ilan ettiği 19 Nisan için konseye üye olan tüm örgütlere eylem çağrısı yaptı.

Dünya Barış Konseyi Uluslararası Dayanışma Komitesi bir açıklama yayımlayarak, 2015'ten beri "Venezuela'yla Dayanışma Eylemi Günü" olarak kutlanan 19 Nisan'da eylem yapmaları için tüm konsey üyesi örgütlere çağrı yaptı. Açıklamada ABD emperyalizminin saldırganlığının devam ettiği vurgulanırken, 19 Nisan'a kadar yapılacak eylemlerin emperyalist saldırganlığa güçlü bir mesaj vereceği belirtildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Dünya Venezuela'yla Dayanışma Eylemi Günü

1972'den beri DÜNYA BARIŞ KONSEYİ (WPC) idari komite üyesi olan Venezuela örgütü Uluslararası Dayanışma Komitesi (COSI), Venezuela halkına karşı yürütülen emperyalist saldırganlıkla beraber bize de askeri tehditler savuran ABD emperyalizmin saldırgan ve tehlikeli hamlesinin izdüşümü olan Başkan Trump'ı ve askeri müdahale tehditlerini kınamaktadır.

Trump'ın bu yönelimi, tüm dünya üzerindeki hegemonyasını ve kontrolünü yeniden inşa etmek isteyen emperyalizm tarafından geliştirilen küresel taktiklerin bir parçasıdır. Genel olarak bu eylemler tüm Latin Amerika ve Karayip bölgesine, Kuzey Amerika'nın müdahalesi olmadan kendi egemenliği çerçevesinde bölgesel politikalar geliştiren CELAC, UNASUR, ALBA, MERCOSUR ve PETROCARIBE gibi yeni kurulan halk örgütlerinin bulunduğu bölgelere karşı gerçekleştirilmektedir. Bu örgütlenmelerde önemli bir rol oynamamızın yanı sıra kritik pozisyonumuzun yarattığı küresel yankılanmadan ve uluslararası arenada özgürlüğünü ve refahını kazanmış halkların egemenlik hakkını taciz eden emperyalizmi kınamamızdan dolayı söz konusu eylemler özellikle Venezuela'ya karşı gerçekleştirilmektedir. Bunun gibi uluslararası kınamalar, burjuva uşaklarını ve Venezuela'daki suçlu ve faşist sağcı siyasetçileri koruyan emperyalizmin kibirli, saldırgan, savaş çığırtkanı, provokatif tepkiler vermesine neden olmaktadır.

Venezuela sürecinde uluslararası barış ve ilerlemeden yana güçlerin sosyal medya ve e-posta yoluyla yolladığı mesajların yanı sıra bu yılın Mart ayında Caracas'ta ikinci kez gerçekleşen "VENEZULA SOMOS TODOS (HEPİMİZ VENEZUELAYIZ)" adlı uluslararası dayanışma mitingine dünyanın her tarafından katılan örgütlerin temsilcileri yoluyla destek mesajları alan COSI, Venezuela halkının ve hükümetinin desteğinden ve dayanışmasından ötürü minnettardır.

DÜNYA BARIŞ KONSEYİ (WPC), DÜNYA DEMOKRATİK GENÇLİK FEDERASYONU (WFDY), DÜNYA İŞÇİ SENDİKALARI FEDERASYONU (WFTU), ULUSLARARASI DEMOKRATİK KADIN FEDERASYONU (WIDF), UNASUR, CELAC, BAĞLANTISIZLAR HAREKETİ (NAM), ALBA, LATİN AMERİKA VE KARAYİP KITASAL ÖĞRENCİ ÖRGÜTÜ (OCLAE) ve KITASAL BOLİVAR HAREKETİ’yle (MCB) birlikte beş kıtadan onlarca SİYASİ PARTİ ve HALK ÖRGÜTÜ tarafından yayımlanan açıklamaları takdir ediyoruz.

Şu ana kadar başkanımız NICOLÁS MADURO, Venezuela halkı, dünyanın devrimci siyasi örgütleri, toplumsal hareketleri ve halklarıyla birlikte emperyalizmin ve özelllikle sağ ve neo-faşist aşırı sağın halkçı ve demokratik hükümeti zorla indirme girişimlerini içeren stratejilerine göğüs germeyi başardı, ancak emperyalist saldırganlığın henüz yeni başlaması nedeniyle barışçı ve ilerlemeci güçlere Venezuela'yla dayanışma gösterme ve bugünden itibaren ULUSLARARASI DAYANIŞMA KOMİTESİ'nin (COSI) 2015 yılında "DÜNYA VENEZUELA'YLA DAYANIŞMA GÜNÜ" ilan ettiği 19 Nisan'a kadar gerçekleştirilecek somut eylemlerle bunu gösterme çağrısı yapıyoruz.

Bu bağlamda dünyanın farklı ülkelerinin Venezuela'ya verdiği desteğe ve dayanışma arzusuna dair açık mesaj verme, emperyalizme açık ve güçlü bir mesaj verme, Venezuela'nın yalnız olmadığını gösterme ve vurgulama, demokrasiyi ve 20 Mayıs 2018'de gerçekleşecek başkanlık seçimini savunma ve seçim sürecinde şeffaflık ve güvenlik sağlayacak uluslararası gözlemciliği destekleme göreviyle örgütlerin önümüzdeki 19 NİSAN için DÜNYA VENEZUELA'YLA DAYANIŞMA GÜNÜ'ne yapılan çağrıya kulak vermesini arzuluyoruz.

Dostlar, yurttaşlar ve yoldaşlar, desteğinize ve dayanışmanıza güveniyoruz, VENEZUELA'nın ve LATİN AMERİKA ve KARAYİP bölgemizin barışçıl, özgür, bağımsız ve egemen, ABD emperyalizminin savaş tutkusundan uzak bir bölge olmasını sağlamak için halkımızın mücadeleye devam edeceğini belirterek SIMÓN BOLÍVAR ve HUGO CHÁVEZ'in vatanından sizi kardeşçe selamlıyoruz. 28 Şubat 2018'te yaptığımız çağrıyı yineliyoruz.

Uluslararası Dayanışma Komitesi (COSI), Caracas, Pazartesi, 2 Nisan, 2018.