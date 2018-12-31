Dönem başkanlığını alacak Romanya ile AB arasında ‘ikinci sınıf’ tartışması

Romanya 1 Ocak itibariyle AB dönem başkanlığını devralacak. Ancak AB Komisyonu Başkanı Juncker, Romanya’nın dönem başkanlığı konusunda şüpheli olduğunu açıkladı. Rumen yetkililerse AB’yi kendilerine ‘ikinci sınıf ülke’ muamelesi yapmakla suçladı.

Romanya’nın Avrupa Birliği dönem başkanlığını alacak olması tartışma yarattı.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker cumartesi günü Alman Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte ülkenin teknik olarak dönem başkanlığına hazır olabileceğini ancak politik olarak bu sorumluluğa hazır olduğu konusunda şüpheleri olduğunu söyledi.

Bükreş’ten Juncker’in sözlerine tepki geldi. Rumen yetkililer AB’yi kendilerine “ikinci sınıf” ülke muamelesi yapmakla suçladı.

Romanya’da iktidardaki Sosyal Demokrat Parti yöneticilerinden Mihai Fifor “Romanya AB’nin özel denetimi altında. Bazı AB yetkilileri Romanya’ya ikinci sınıf ülke muamelesi yapıyor” açıklamasında bulundu.

Fifor “Avrupa’nın her yerinde olan şeyler yüzünden daha fazla azarlanmayı ve yaptırıma tabi tutulmayı kabul etmeyeceğiz” dedi.

CUMHURBAŞKANI İLE HÜKÜMET ARASINDA SİYASİ BÖLÜNMÜŞLÜK

1 Ocak itibariyle AB Dönem Başkanlığı’nı devralacak olan Romanya’da Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile iktidardaki Sosyal Demokrat Parti’nin başkanı Liviu Dragnea arasındaki siyasi bölünmüşlük ve yolsuzluk konuları AB’nin dile getirdiği “endişe”ler arasında yer alıyor. Juncker, Alman gazetesine verdiği demeçte “Avrupa’da birliği geliştirmek ve bunu başkanlık döneminde yapabilmek için ülkenizde birleşik bir cephe oluşturmuş olmanız gerekir” dedi.

AB yetkilileri Bükreş hükümetinin yargıya müdahale ettiğini ileri sürerken, Romanya kendi yasalarını çıkarmakta özgür olduğunu savunuyor.

2007 yılında AB’ye katılan Romanya, henüz Shengen bölgesine kabul edilmiş değil.

AB, Rumen hükümetini yolsuzlukla mücadele için yeterince çaba göstermemekle suçlarken, eleştirilerin merkezinde ise yolsuzluğa karışmış devlet memurları ve siyasetçilere yönelik af planı yer alıyor.

Hakkındaki görevi suistimal davasında üç yıl hapis cezası aldığı gerekçesiyle başbakan olamayan Dragnea, ülkede binlerce kişinin haksız yere yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu bulunduğunu belirtiyor.

Dragnea’nın partisinden Başbakan Viorica Dancila da dün yaptığı açıklamada, AB’nin basın tarafından yanlış yönlendirildiğini belirtti.

AB dönem başkanlığını Romanya’ya devredecek olan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz 21 Aralık’ta yaptığı Bükreş ziyaretinde Cumhurbaşkanı Iohannis’in ülkede hukukun egemenliğinin garantisi olduğunu savunmuştu.

Romanya Başbakanı Dancila ise dönem başkanlığı sırasında ülkeyi AB’de temsil edecek olanın cumhurbaşkanı değil Bükreş hükümeti olduğunu söyledi.