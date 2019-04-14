Devrim Muhafızlarına milis desteği

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif bugün yaptığı açıklamada ABD'nin Devrim Muhafızlarını terör örgütü olarak nitelemesinin ağır sonuçları olacağını söylerken Iraklı ve Filistinli milis güçlerinden de bir destek açıklaması geldi. IŞİD'e karşı Devrim Muhafızlarının desteğini alan örgütler, ABD'yi sert bir şekilde kınadı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ABD'nin devrim muhafızlarının terör örgütü olarak nitelenmesinin ağır sonuçları olacağını söyledi.

Cevad Zarif, tüm ülkelerin dışişleri bakanlarına bir mektup göndereceğini ve bu değerlendirmesini paylaşacağını söylerken BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e de “ABD'nin bu illegal hamlesini” protesto için bir mektup yollayacağını belirtti.

IŞİD'İ YENEN ÖRGÜTLERDEN DESTEK

Bugün konuyla ilgili bir başka açıklama, Irak'taki Bedir Örgütü ve Fetih ittifakından geldi. Necef'te İran konsolosluğu ikametgahında yapılan açıklamada örgütler, terörle mücadele operasyonlarını birlikte yürüttükleri Devrim Muhafızları'na beklenen desteği verdi.

Necej'teki konsolosluğa destek ziyareti yapan gruplar, Washington'ın son hamlesini reddeden ve İran birlikleriyle dayanışmalarını ifade eden bir bildiri yayımladı.

'TERÖRİZMİN BİR NUMARALI DESTEKÇİSİ ABD'

Bildiride, Devrim Muhafızları'nın IŞİD'e karşı yürütülen mücadelede Iraklı güçlere desteği hatırlatılırken, “terörizmin bir numaları destekçisi Amerika”nın İran güçlerini hedef alan bu adımının “gülünç olduğu” vurgulandı.

Bedir Örgütü (Haşd Eş Şabi ya da Halk SeferberlikBirimleri'nin bir parçası) ve Fetih ittifakı sözcüleri yaptıkları konuşmalarda ABD'yi mahkum etti.

IRAK: AĞIR SONUÇLARI OLACAK

Beyaz Saray 8 Nisan'da İran'ı “Terörizmi destekleyen devlet” ve Devrim Muhafızları Ordusu'nu da “yabancı terör örgütü” olarak niteleme kararı almıştı.

İran buna misilleme olarak ABD'nin Batı asya gücü olan Merkez Komutanlığı'nı (CENTCOM) terör örgütü olarak nitelemiş ve ABD hükümetini de “terorizm destekçisi” ilan etmişti.

Hafta başında Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Irak'ın ABD'yi bu eyleminden vazgeçirmek için çabaladığını açıklamış, aynı zamanda önlemlerin “Irak ve bölgede olumsuz sonuçları olacağı” uyarısı yapmıştı.

BAĞDAT'IN İSTEĞİ ÜZERİNE

Ayrı olarak Katib Hizbullah ve Hareket Hizbullah El Nucebe gibi Şii milis grupları da ABD'nin Devrim Muhafızlarına yönelik kararını kınadı.

2014'te IŞİD Irak'ta terör saldırılarını yoğunlaştırdığında Bağdat'ın isteğiyle İranlı askeri danışmanlar Irak Askeri Güçleri'ne destek olmayı kabul etmiş ve ülkenin IŞİD'den kurtarılmasında önemli katkı sağlamışlardı.