Dera'daki cihatçılar kuşatıldıklarını itiraf etti

Suriye ordusunun başlattığı Dera operasyonu, Suriye'nin güneyindeki cihatçıların ağır yenilgisiyle sonuçlanmıştı.
Cihatçılar bölgede kontrol ettikleri yerlerin büyük bölümünü kaybederken, Rusya'nın teslim olunması için başlattığı girişimler sonuçsuz kaldı.
Reuters'e konuşan cihatçılar Dera'da kuşatma altında olduklarını duyurdu.
Cihatçıların sözcüsü Ebu Şeyma, "binlerce kişinin" Suriye ordusu tarafından kuşatıldığını kabul etti.
Bölgeye hakim bir tepeyi ve kent etrafındaki noktaları ele geçiren Suriye ordusunun, kente yapılacak saldırıya hazırlandığı kaydediliyor.