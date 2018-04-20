Dera'da cihatçılar arası çatışma: En az 20 ölü

IŞİD üyeleri Halid bin el-Velid Ordusu isimli başka bir cihatçı örgüte karşı bombalı araçla saldırı düzenledi.
IŞİD'in bölgedeki kimi kasaba ve köyleri ele geçirdiği, fakat sonrasında geri püskürtüldüğü belirtiliyor.
Suriyeli "muhalif" kaynaklara göre IŞİD saldırısında 21 cihatçı öldü, 20 cihatçı yaralandı.
IŞİD kaynaklarına göreyse öldürülen cihatçı sayısı 35, yaralı sayısıysa 42 oldu.
Suriye'de cihatçı kontrolündeki bölgelerde, köylerin ve kasabaların kontrolü üzerine sürekli olarak çatışmalar yaşanıyor.