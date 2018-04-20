Demokrat Parti Trump'ı mahkemeye verdi

ABD’de Demokrat Parti, 2016 seçimlerinde Donald Trump ve ekibinin Rusya'nın da desteğiyle seçim sonuçlarını etkiledikleri gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.

Demokrat Parti Ulusal Komitesi'nce, ABD Başkanı Trump’ın başkanlık kampanyası ekibine, Rusya hükümetine ve WikiLeaks kurucusu Assange'a dava açıldı. Dava dosyasında, Assange’ın, Rusya’nın Amerikan seçimlerine karışma çabalarına destek verdiği iddia edildi. Dosyada Trump’ın damadı Jared Kushner ve oğlu Donald Trump Jr. başta olmak üzere "sırdaşı" Roger Stone, eski kampanya başkanı Paul Manafort ve eski kampanya danışmanı George Papadopoulos dahil birçok isim yer alıyor.

Dosyada, Rusya'nın, Demokrat Parti'nin bilgisayar ağlarına yasadışı erişim sağlaması da dahil Demokrat Parti adayı Hillary Clinton'ın seçimleri kaybetmesi için birçok faaliyette bulunduğu öne sürüldü.

Dava dosyasında, Trump’ın kampanyasında rol oynayan önemli isimlerin, Rus oligarkları ile eskiye dayanan ilişkilerinin Rus hükümeti için ABD seçimlerine karışması konusunda zemin oluşturduğu iddia edildi.