Darbeye tepkiler başladı, Ankara sessiz

Sudan'da halk ayaklanmasının, ordunun diktatör Ömer El Beşir'i devirerek iktidara el koymasına evrilmesini halk kabul etmezken, uluslararası alanda da darbeye tepkiler gelmeye başladı. Rus yetkililer farklı açıklamalar yaparken, Mısır El Beşir'in devrilmesine destek verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın müttefiki olduğu bilinen El Beşir'in devrilmesine Ankara'dan henüz bir tepki gelmedi, ancak Türkiye'nin El Beşir'in sığınma isteğini reddettiği iddia ediliyor.

Rus milletvekilleri Sudan'daki askeri darbeyi “anayasaya aykırı” olarak niteledi. Rus özel güvenlik şirketlerinin Sudan ordusuna eğitim verdiği Ocak ayında Rus Dışişleri Bakanlığı tarafından doğrulanmıştı. Bakanlık, Ömer El Beşir'in yakın bir müttefiki olarak görülen Rusya'nın protestoları bastırmaya destek için orada olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

Rusya Federasyonu Konseyi Anayasa ve Hukuk İşleri Komitesi Başkanı Andrey Klişas, RIA Novosti ajansına yaptığı açıklamada, “Dünyanın başka herhangi bir ülkesinde olduğu gibi Sudan'da da anayasaya aykırı bir iktidar değişimi kabul edilemez” dedi. Klişas, “Bu konuda tutarlı bir tutumumuz var. Tüm krizler anayasal düzene uygun bir şekilde ve politik diyalog yoluyla çözülmeli” diye konuştu.

Federasyon Konseyi senatörü ve Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev de hukuksuz rejim değişikliğine karşı açıklama yaptı. Kosaçev, Facebook sayfasında “İlkesel olarak anayasaya aykırı değişiklikleri -Ukrayna, Türkiye, Suriye, Venezuela ya da her nerede olursa olsun tanımama yanlısıyım. Bu şekilde darbe yapmaya kalkışanların ülkelerini nasıl bir riske soktuğunu anlamaları gerek” diye yazdı.

Öte yandan Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky ise Rusya'nın Sudan'la “stratejik ortaklığını sürdüreceğini” söyledi. Rusya'nın devlet ajansı TASS Slutsky'nin “Hükümet nasıl şekillenirse şekillensin yakın gelecekte Rusya'yla işbirliğini sürdürmeyi gözetecektir” dediğini bildirdi. Slutsky “Sudan'la her zaman yakın ilişkimiz oldu. Bu ülke Afrıka kıtası ve Arap dünyasında en önemli jeopolitik konumu elinde tutuyor” diye konuştu.

MISIR'DAN DESTEK AÇIKLAMASI

Sudan'ın komşusu Mısır ise, Ömer El Beşir'in otokratik iktidarının devrilmesini desteklediğini duyurdu. Mısır Dişişleri Bakanlığı açıklamasında, Kahire'nin “Sudan halkının seçimi ve iradesine” desteğini ifade ettiği belirtildi.

Açıklamada, uluslararası topluluğa Sudan'ın barışçı bir geçiş sürecini sürdürmesi için yardımcı olunması çağrısı da yer aldı.

Sudan ve Mısır arasındaki ilişkiler, Etiyopya'nın Mısır'ın su tedarikini riske atan Nil nehri üzerindeki muazzam baraj inşaatına El Beşir'in verdiği destek nedeniyle gerilmişti.

TÜRKİYE KABUL ETMEDİ, EL BEŞİR RİYAD'A UÇTU

Sudan'da Tayyip Erdoğan'ın da çok yakın ilişkide bulunduğu Ömer El Beşir'in darbeyle devrilmesinin ardından, Ankara'dan henüz bir açıklama gelmedi. Ancak Türkiye'nin El Beşir'in sığınma isteğini reddettiği iddia ediliyor.

Hasan Sivri twitter iletisinde, Mayadin TV'de Sudanlı bir siyasetçinin açıklama yaptığını ve El Beşir'in bir dizi ülkenin reddetmesinin ardından Suudi Arabistan'a, Riyad'a uçtuğunu bildirdi. Beşir'i reddeden ülkeler arasında Türkiye'nin de ismi geçiyor.

Sudanlı siyasetçi az önce Mayadeen Tv'de şunu iddia etti: "Katar, Türkiye, Emirlikler ve bir iki ülkenin daha reddetmesinin ardından Ömer El-Beşir Suudi Arabistan'a, Riyad'a uçtu." — Hasan Sivri (@hasansvri) April 11, 2019

.