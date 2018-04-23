Dalai Lama: Tibet Çin'in parçası olarak kalabilir

Dalai Lama, Tibet'in ekonomik çıkarları gereği Çin'in parçası olarak kalabileceğini açıkladı.

Çin karşıtlığıyla bilinen Dalai Lama, geçmiş söylemlerinin aksine Tİbet'in Çin'in parçası olarak kalabileceğini söyledi.

Tibet'in iktisadi çıkarlarının Çin'in parçası olmakla örtüştüğünü söyleyen Dalai Lama, "Tarihsel ve kültürel olarak Tibet bağımsız olmuştur. Çin Tibet'in kontrolünü 1950 yılında barışçıl kurtarma dediği şekilde aldı. Çin anayasası bizim kültürümüzü ve Tibet bölgesinin otonom özel tarihini tanıdığı takdirde Tibet Çin'in parçası olarak kalabilir" ifadelerini kullandı.

Hindistan'da yaşayan Dalai Lama'nın sözlerinin Hindistan-Çin liderlerinin görüşmesi öncesinde dile getirilmesi dikkat çekti.

Dalai Lama, "antik geleneklerin modern eğitime dahil edilmesini" de talep etti.