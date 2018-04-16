Çipras’tan Suriye saldırısına lojistik destek

ABD, İngiltere ve Fransa’nın Cumartesi sabaha karşı Suriye’ye yönelik saldırısın ardından Yunanistan hükümeti müdahaleye katılmayacağını açıklamıştı. Fakat Suriye’yi bombalayan gemiler ve uçaklar malzeme ikmallerini Yunanistan’daki üslerden alıp saldırıya geçtiler.

Yunanistan’da 14 Nisan günü, ikitidar partisi SYRIZA’ya yakınlığıyla bilinen “Avgi” gazetesinde çıkan mahşette Çipras’la Macron’un telefonda kouştuğu ve konuşmasında Çipras’ın, Suriye’ye yönelik herhangi bir müdahaleye ortak olmayacağını belirttiği yazılmıştı. Çipras’ın, kimyasal silah kullanımına karşı AB’nin yaptırımlarını desteklediği ve çözüme barışçıl yollardan gidilmesi gerektiğini düşündüğünü yazan Avgi, aynı zamanda Yunanistan Silahlı Kuvvetleri’nin muhtemel bir askeri harekata katılmayacağını vurgulamıştı.

SALDIRIDA YUNANİSTAN ÜSLERİ KULLANILDI

Yunanistan Komünist Partisi’nin günlük gazetesi “Rizospastis”te 15 Nisan günü yayımlanan bir rapor ise Çipras’ın askeri müdahale konusunda dışarıdan göründüğü gibi tarafsız olmadığını ortaya koydu. Raporda ABD’nin Girit’teki deniz üssünün saldırıyı düzenleyen birliklerin hazırlanmasında önemli rol oynadığından bahsedilirken 12 Nisan’da biri MC-12S EMARSS tipi, diğeri de MC-12W Liberty tipi iki keşif uçağının Heraklion’daki “Nikos Kazantzakis” havalimanından kalktığı bilgisi de yer aldı. Benzer bir şekilde önceki günlerde de bir ABD casus uçağı Doğu Akdeniz’de devriye gezdikten sonra aynı havalimanına iniş yapmıştı.

Aynı raporda RC-135V tipi başka bir ABD casus uçağının muhtemel hedefleri belirlemek için 1 Nisan’da Suda’dan kalkıp Doğu Akdeniz kıyısı boyunca keşif yaptığı da yer aldı. Suda’daki üs dışında Güney Yunanistan’da, Andravida’da da benzer uçakların gözlemlendiğinden bahsedildi.

SYRIZA Hükümeti’nin saldırıya lojistik desteği keşif gezileri için havalimanı tahsis etmekle sınırlı değil. Geçtiğimiz haftalarda USS “Iwo Jima” adlı uçak gemisine eşlik eden filo Suda’daki üsse demirlemişti. Burada bulunduğu müddetçe USS Iwo Jima’ya techizat ve yakıt ikmali Yunanistan’daki deniz üssünden yapılmıştı.