Çipras'ın helikopterine 'Türk uçaklarından taciz' iddiası

Yunanistan medyasında yer alan haberlere göre Başbakan Çipras bağımsızlık günü kutlamaları için Agathonisi'ye giderken Türk Hava Kuvvetleri uçakları tarafından taciz edildi.

Yunanistan medyası bugün bağımsızlık günü kutlamaları nedeniyle Agathonisi’ye giden Başbakan Aleksis Çipras'ın, "Türk Hava Kuvvetleri uçakları tarafından taciz edildiğini" söylediğini duyurdu.

Sputnik'in aktardığına göre Çipras, Yunanistan'da her yıl 25 Mart'ta kutlanan ‘Bağımsızlık Günü' etkinliklerine katılmak için Ege'nin doğusundaki Agathonisi'yi ziyaret etti.

ÇİPRAS: ANLAŞILAN BAĞIMSIZLIK GÜNÜMÜZE ONLAR DA KATILMAK İSTEDİ

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, Çipras burada yaptığı konuşmada, "Az önce Agathonisi'ye varışım esnasında Türk Hava Kuvvetleri'nin bazı uçakları tarafından karşılanma şerefine layık görüldüm. Anlaşılan bağımsızlık günümüze onlar da katılmak istedi. İçerisinde bulunduğum helikopteri, Yunan uçaklarının (olay mahalline) varışına dek, alçak manevralar yapmak zorunda bıraktılar. Her zaman olduğu gibi (uçaklarımız) ulusal sahamızı ihlal eden güçleri uzaklaştırdı" dedi.

Kısa bir süre önce Yunanistan-Türkiye ilişkileri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim konuşmalarında kullandığı "denize dökmek" deyimi nedeniyle gerilmişti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yunanistan, Türkiye'de gerçekleşecek yerel seçimlerde kazanımlar elde etmek adına dış politika söylemleri kullanımının ve tarihsel olayların komşu ülkelere karşı hasmane bir tutumla kullanılmasının parçası olamaz. Bu ve benzeri kabul edilemez açıklamalar yüzünü Avrupa'ya dönmüş bir Türkiye ile olan ve Türkiye'yi yönetenlerin de desteklerini iddia ettiği, uzun yıllardır güvene dayalı ilerleyen ilişkimize zarar vermektedir" denilmişti.