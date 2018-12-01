Çin’den Suudi Arabistan’ın 'ekonomik ve sosyal reformları'na destek

G20 Zirvesi’nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin Suudi Arabistan’ın ekonomik çeşitlilik ve sosyal reformlarını desteklediğini söyledi.

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te yapılan G20 zirvesinde tüm gözler, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından ilk kez uluslararası bir toplantıya katılan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın yaptığı görüşmelerde.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile sıcak selamlaşma görüntüleri basına yansıyan Suudi Veliaht Prensi, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de görüştü.

Suudi Veliaht Prensinin ABD Başkanı Donald Trump ile karşılaşması Suudi medyası tarafından “dostça bir buluşma” olarak haberleştirildi ancak Trump daha sonra prensle bir görüşme gerçekleştirmediğini söyledi.

Suudi prens Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de görüştü.

Xinhua’nın haberine göre Çin Devlet Başkanı Şi, Veliaht Prense, “Suudi Arabistan’ın istikrarının Körfez’deki refah ve ilerlemenin köşetaşı olduğunu ve Çin’in Riyad’ın ekonomik çeşitlilik ve sosyal reformlarını tamamen desteklediğini” söyledi.

Suudi haber ajansı da görüşmede, Şi ile Prens Muhammed’in Suudi Arabistan’ın 2030 vizyonu ile Çin’in Kuşak ve Yol inisiyatifinin uyumlu hale getirilmesini, Suudi Arabistan’ın Çin’e enerji tedarikini ve karşılıklı yatırımları görüştüklerini bildirdi.