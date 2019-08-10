Çin'de Lekima tayfunu: 13 kişi yaşamını yitirdi

Çin'de etkili olan Lekima tayfunu nedeniyle 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin kaybolduğu bildirildi. Cıciang ve Şangay'da toplam bir milyondan fazla kişinin tahliye edilerek güvenli yerlere gönderildiği öğrenildi.

Çin'de etkili olan Lekima tayfunu nedeniyle 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Cıciang'da 752 bin, Şangay'da da 253 bin kişi güvenli yerlere tahliye edildi.

Saatte 187 kilometre hızla esen rüzgarlara neden olan tayfunun Cıciang'ın yanı sıra Anhui, Fucien, Ciangsu eyaletleri ve Şangay kentinde yağışlara sebep olması bekleniyor.

Cıciang'da 288 hava yolu seferi tayfun nedeniyle iptal edilirken, eyalet hükümeti, tren yolu ve feribot seferlerini geçici olarak durdurdu.

Tayfunun etkili olduğu bölgelerde binden fazla kurtarma ekibi, 150 itfaiye ve 100 botla kurtarma çalışması yürütülüyor.

Lekima'nın ülkenin kuzey ve batı yönlerinde iç kesimlere doğru ilerleyeceği tahmin ediliyor.