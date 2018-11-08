Çin ihracatında ticaret gerilimine rağmen yüksek artış

Çin'in ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 16 arttı. Ticaret gerilimi sırasında yaşanan artış beklenenin üzerinde oldu.

Çin ve ABD arasında ticaret gerilimi sürerken, Çin'in Ekim ayı ihracatı geçtiğimiz aya göre yüzde 16 arttı. Artışın beklenenin üzerinde olduğu belirtiliyor.

Ekim ayında ABD, Çin'den satın alınan 200 milyar dolarlık mala ek gümrük vergileri getirmişti. Uygulamaya konan vergilerin Çin'in büyümesini yavaşlatması ve ihracatı etkilemesi bekleniyordu

24 Eylül'de uygulamaya konan yüzde 10'luk gümrük vergileri, Çin'in ihracatını etkilemezken, oranın yıl sonunda yüzde 25'e çıkacağı aktarılıyor.

'ÇİN'İN PARA BİRİMİ ZAYIFLADI'

Çin'in para birimi ticaret geriliminden dolayı değer kaybetmiş, Şubat ayından beri ABD doları karşısında yüzde 10 zayıflamıştı.

Bu durumun da Çin'in uluslararası ticarette rekabetçiliğini artırdığı, ayrıca Avrupa Birliği ve Japonya ile ticaretin de ihracat artışında rol oynadığı kaydediliyor.

Buna karşın Çin'in ihracatının gelecek dönemlerde zayıflayacağı öne sürülüyor.