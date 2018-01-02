'Çikolata rüyası sona erebilir'

NOAA tarafından hazırlanan bir rapora göre, çikolatanın hammaddesi kakao tohumlarının hasat edildiği kakao bitkisi yaşamakta zorlanıyor ve önümüzdeki 40 yılda yok olabilir.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) raporu, küresel ısınmanın kakaonun yaşamını sürdürmesi için gereken koşulları ortadan kaldıracağını ve halen bitkinin yetiştiği 290 bölgenin yüzde 90’ından fazlası bu bitkiye uygun olmaktan çıkacağını bildirdi.

Raporda, üreticilerin yeni plantasyonları, yabani hayatın sığınma yeri olan dağlık bölgelere taşımak zorunda kalabileceklerine dikkat çekiliyor.

Kakao bitkisi, ekvatordan yaklaşık 10 derece kuzey ve güneyde, bol miktarda yağış içeren, nemli iklimlerde ve nitrojen bakımından zengin topraklarda, çok özel koşullarda yetişiyor. Genel olarak, dünyadaki çikolata hammaddesinin yarısından fazlası Fildişi Sahili, Gana ve Endonezya'dan geliyor.

Londra merkezli araştırma şirketi Hardman Agribusiness'den Doug Hawkins, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, "Tüm işaretler önümüzdeki birkaç sene içerisinde 100 bin ton çikolata açığı olabileceğini gösteriyor" dedi.

Haberde, "Bu, özellikle batıdaki insanlar için büyük bir endişe kaynağı; çünkü, sıradan bir batılının yıllık ortalama çikolata tüketimi 286 adeti buluyor" denildi.

Business Insider ise, kako bitkisinin genetik modifikasyonunun bu soruna bir çözüm olabileceğini öne sürüyor.

Habere göre, "Eğer bilim insanları kakao bitkisinin DNA'sını değiştirirken başarılı olursa, bitkileri yerlerinden sökerek, dağlara taşımaya gerek kalmayabilir."