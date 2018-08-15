Çeburaşka'nın yaratıcısı Eduard Uspenskiy hayatını kaybetti

Sovyetler Birliği'nin en ünlü çizgi film karakterlerinin yaratıcısı ve çocuk kitapları yazarı Eduard Uspenskiy 80 yaşında yaşamını yitirdi.

Sovyetler Birliği’nin ünlü çizgi film karakteri Çeburaşka’nın yaratıcısı çocuk kitapları yazarı Eduard Uspenskiy 80 yaşında yaşamını yitirdi.

Uspenskiy’nin unutulmaz çizgi karakteri Çeburaşka ve timsah arkadaşı Gena, uzun yıllar izlenen çizgi dizide milyonlarca çocuğa dayanışmayı, iyiliği ve yardımseverliği anlatmıştı. Vladimir Shainski tarafından bestelenen Gena’nın doğum günü şarkısı ise hala eski Sovyet coğrafyasında popülerliğini koruyor.

1937'de Moskova'da doğan Uspensiy Moskova Havacılık Enstitüsü'nde öğrenciyken çocuklar için hikayeler yazmaya başladı.