CBS: ABD Suriye’nin kuzeybatısına yardımı kesiyor

Amerikan CBS televizyonu, ABD’nin Suriye’nin kuzeybatısına yapılan tüm yardımları kesme kararı aldığını duyurarak bunun ülkeden çekilmenin ilk adımı olduğunu ileri sürdü.

Amerikan CBS televizyonunun ABD yetkililerine dayandırdığı haberde, Suriye’nin kuzeybatısına yapılan tüm yardımların kesilmesi kararının son birkaç hafta içerisinde Amerikan kurumları arasında yapılan bir inceleme sürecinin sonunda alındığı belirtildi.

Dünya gazetesinin aktardığına göre, haberde, “ABD’nin daha önce yerel toplumu istikrara kavuşturma ve güçlendirme çabalarına harcadığı milyonlarca dolar kesilmiş olacak. Buna aşırıcılıkla mücadele, eğitimin güçlendirilmesi, bağımsız toplum ve bağımsız medyanın desteklenmesi ile toplumsal asayiş projeleri de dahil” denildi.

‘SURİYE’DEN ÇEKİLMENİN İLK ADIMI’

ABD’nin Suriye’de bağını tamamen koparacağı ilk bölgenin muhaliflerin ağırlıklı bulunduğu kuzeybatı bölgesi olacağı değerlendirmesine yer verilen haberde, bu sürecin ABD’nin Suriye’den çekilmesinin ilk adımı olacağı iddia edildi.

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye yapılan tüm yardımların gözden geçirilmesi ve bu konuda tasarruf yapılması talimatıyla bu sürecin başladığı ileri sürülürken, yetkililerin ABD’nin Suriye’deki odağını daraltacak şekilde bir tasarruf planı üzerine çalıştığı ve çalışmanın sonucundan da “Suriye’nin kuzeybatısına harcanan paranın uzun dönemde bir etkisinin olmayacağı” kanısına varıldığı belirtildi.

‘AVRUPALILAR HOŞNUT DEĞİL’

CBS’in haberinde, Avrupalı müttefiklerin de Trump yönetiminin bu kararına ilişkin bilgilendirildiğini ancak söz konusu ülkelerin Washington’un bu adımının bir domino etkisi yaparak diğer ülkelerin de o bölgeden çekilmesine neden olacağından endişe duyduğu iddia edildi.

‘SDG’YE YARDIM İNCELEMEDE’

Trump, daha önce de ABD Dışişleri Bakanlığının SDG kontrolündeki kuzeydoğu Suriye’ye yapmayı planladığı 200 milyar dolarlık yardımı durdurmuş ve bu yardımın tekrar incelenmesi talimatını vermişti. İnceleme devam ederken ABD Savunma Bakanlığı ve ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon, SDG'ye askeri yardım yapmaya devam ediyor.

BEYAZ MİĞFERLER’E YARDIM DA KESİLİYOR

Trump ayrıca geçen haftalarda da Suriye’de Nusra ve diğer cihatçıların bulunduğu bölgelerde faaliyet gösteren Beyaz Miğferler’e yapılacak yardımları kesme talimatı vermişti.