Çavuşoğlu Erbil'e gidecek, Fly Erbil'in Ankara uçuşları başladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun gelecek hafta Erbil’i ziyaret etmesi beklenirken, Fly Erbil'in Erbil-Ankara uçuşları başladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelecek hafta Erbil'i ziyaret edeceği açıklanırken Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) ilk havayolu şirketi Fly Erbil'in Ankara'ya doğrudan uçuşları da başladı.

Erbil-Ankara seferini tamamlayan ilk uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı. Seferlerin pazartesi ve cuma günleri olmak üzere haftada iki gün gerçekleştirileceği, uçuş saatlerinin Erbil için yerel saatle 13.00, Ankara için 16.00 olarak belirlendiği öğrenildi.

ÇAVUŞOĞLU ERBİL’E GİDECEK

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya dün yaptığı açıklamada gelecek hafta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Erbil’i ziyaret edeceğini söyledi.

DTSO ve Şırnak Ticaret Odası’ndan bir heyetle Rûdaw Medya Grubu’nun Erbil’deki merkezini ziyaret eden Kaya “İki tarafı birbirine daha çok yakınlaştırmak için buraya geldik. Özellikle Erbil-Diyarbakır ve Erbil-Antep arasındaki uçak seferlerinin başlamasının yanı sıra Süleymaniye-İstanbul arasındaki uçak seferlerin başlaması da iki taraf arasında oldukça sevindirici gelişmeler” dedi.

"Kürdistan Bölgesi ile Kürt kentleri arasında gidiş-gelişlerin kolaylaştırılması" talebinde bulunan Kaya, “Gidiş-gelişlerin kolaylaşması halinde iki taraf arasında ticari ve toplumsal yakınlaşma daha da güçlü olacaktır” dedi.

Gelecek hafta Mevlüt Çavuşoğlu’nun Erbil’i ziyaret edeceği bilgisini veren Kaya, söz konusu ziyaretin iki taraf arasında ilişkilerin iyiye gittiğinin göstergesi olduğunu kaydetti.