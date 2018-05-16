Çavuşoğlu, 4 Haziran'da Pompeo ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile 4 Haziran'da ABD'de görüşeceği bildirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile 4 Haziran'da bir araya gelecek.

Sputnik'in diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, iki bakan ABD'nin başkenti Washington'da görüşecek.

Daha önce mayıs ayı içinde görüşmesi beklenen Çavuşoğlu ile Pompeo'nun görüşme tarihi olarak 4 Haziran'da mutabık kaldığı belirtildi.

Çavuşoğlu, Pompeo ile 27 Nisan'da Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısı sırasında görüşmüştü. Pompeo'nun dışişleri bakanı olarak atama süreci ABD Kongresinin onayıyla 26 Nisan'da tamamlanmıştı.