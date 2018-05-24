Burkina Faso Tayvan'la diplomatik ilişkileri kesti

Burkina Faso, Tayvan'la diplomatik ilişkileri Çin'in talebi üzerine kesti. Afrika'da Tayvan'la ilişkileri olan tek ülke Svaziland kaldı.

Afrika ülkesi Burkina Faso, Tayvan'la ilişkilerine son verdi. Karar Çin'in talebi üzerine alınırken, Burkina Faso açıklamasında Çin'in adı anılmadı.

Açıklamada "dünya ve sosyo-ekonomik zorlukların değerlendirildiği" ve bunun üzerine karar alındığı söylendi.

Tayvan'ın yalnızca 18 ülkeyle resmi ilişkisi kalırken, bunlardan yalnızca Svaziland'ın Afrika'da olduğu bildiriliyor.

2016 yılından beri beş ülke Tayvan'la ilişkilerine son verdi. Burkina Faso'nun ardından Vatikan'ın da Tayvan'la ilişkilerine son vermesi bekleniyor.

Burkina Faso'nun kararının ardından Tayvan ve Çin'den açıklama gelmedi.