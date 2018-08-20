Brezilya'da Venezuelalı sığınmacılara saldırı

Brezilya'nın Venezuela sınırında bulunan Pacaraima kasabasında Venezuelalı sığınmacılara karşı gerçekleştirilen saldırılar sonucunda en az bin 200 kişinin Venezuela'ya geri döndüğü belirtiliyor.
Dış Haberler
Pazartesi, 20 Ağustos 2018 19:27

Brezilya’nın Venezuela’dan yoğun göç alan sınır kasabası Pacaraima’da sığınmacılara karşı gerçekleşen saldırı ve gösteriler sonucunda çok sayıda Venezuelalı'nın ülkesine geri döndüğü bildiriliyor.

Cuma günü Brezilyalı bir ailenin saldırıya uğradığını iddia etmesinin ardından başlayan gösterilerde “yaşam koşullarının kötüleşmesine” sebep oldukları gerekçesiyle Venezuelalı sığınmacıların kaldıkları kamplar adeta yok edildi. Çadırları yakılan ve eşyaları yağmalanan sığınmacılara ait bir sığınak da dozer ile yıkıldı.

EN AZ BİN 200 KİŞİ ÜLKESİNE DÖNDÜ

Yerel hükümet yetkilileri ve güvenlik güçlerinin sığınmacılara yönelik saldırılar karşısında yeterli önlemi almadığı görüldü. Olayın ardından polis kayıtlarına göre en az bin 200 kişi resmi olarak Venezuela’ya geri döndü.

Saldırıların ardından bir açıklama yayımlayan Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza insan hakları ve uluslararası hukukun ihlal edildiğini vurgularken, vatandaşlarının can ve mal güvenliklerinin korunması için gerekli temaslarda bulunduklarını aktardı.

Brezilya hükümetinin son yıllarda kabul ettiğini duyurduğu 2,3 milyon Venezuelalı sığınmacının büyük kentlere gidemeyecek durumda olanları Pacaraima gibi sınır kasabalarında kalıyor.

Ekvador ve Peru’nun Venezuela’dan gelen sığınmacılara karşı sınır kontrollerini sıkılaştırdıkları biliniyor.