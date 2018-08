Brezilya'da Venezuelalı sığınmacılara saldırı

Brezilya’nın Venezuela’dan yoğun göç alan sınır kasabası Pacaraima’da sığınmacılara karşı gerçekleşen saldırı ve gösteriler sonucunda çok sayıda Venezuelalı'nın ülkesine geri döndüğü bildiriliyor.

Cuma günü Brezilyalı bir ailenin saldırıya uğradığını iddia etmesinin ardından başlayan gösterilerde “yaşam koşullarının kötüleşmesine” sebep oldukları gerekçesiyle Venezuelalı sığınmacıların kaldıkları kamplar adeta yok edildi. Çadırları yakılan ve eşyaları yağmalanan sığınmacılara ait bir sığınak da dozer ile yıkıldı.

As the Venezuelan refugee crisis spirals out of control, neighbors are abruptly closing their doors. Ecuador and Peru are tightening entry requirements. And in Brazil yesterday, a mob chased Venezuelan refugees back across the border and then destroyed their camp. pic.twitter.com/dtr9MiDrLt

— Hannah Dreier (@hannahdreier) August 19, 2018