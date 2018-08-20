Brezilya'da Venezuelalı sığınmacılara saldırı

Brezilya'nın Venezuela sınırında bulunan Pacaraima kasabasında Venezuelalı sığınmacılara karşı gerçekleştirilen saldırılar sonucunda en az bin 200 kişinin Venezuela'ya geri döndüğü belirtiliyor.

Brezilya’nın Venezuela’dan yoğun göç alan sınır kasabası Pacaraima’da sığınmacılara karşı gerçekleşen saldırı ve gösteriler sonucunda çok sayıda Venezuelalı'nın ülkesine geri döndüğü bildiriliyor.

Cuma günü Brezilyalı bir ailenin saldırıya uğradığını iddia etmesinin ardından başlayan gösterilerde “yaşam koşullarının kötüleşmesine” sebep oldukları gerekçesiyle Venezuelalı sığınmacıların kaldıkları kamplar adeta yok edildi. Çadırları yakılan ve eşyaları yağmalanan sığınmacılara ait bir sığınak da dozer ile yıkıldı.

As the Venezuelan refugee crisis spirals out of control, neighbors are abruptly closing their doors. Ecuador and Peru are tightening entry requirements. And in Brazil yesterday, a mob chased Venezuelan refugees back across the border and then destroyed their camp. pic.twitter.com/dtr9MiDrLt — Hannah Dreier (@hannahdreier) August 19, 2018

EN AZ BİN 200 KİŞİ ÜLKESİNE DÖNDÜ

Yerel hükümet yetkilileri ve güvenlik güçlerinin sığınmacılara yönelik saldırılar karşısında yeterli önlemi almadığı görüldü. Olayın ardından polis kayıtlarına göre en az bin 200 kişi resmi olarak Venezuela’ya geri döndü.

Saldırıların ardından bir açıklama yayımlayan Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza insan hakları ve uluslararası hukukun ihlal edildiğini vurgularken, vatandaşlarının can ve mal güvenliklerinin korunması için gerekli temaslarda bulunduklarını aktardı.

Brezilya hükümetinin son yıllarda kabul ettiğini duyurduğu 2,3 milyon Venezuelalı sığınmacının büyük kentlere gidemeyecek durumda olanları Pacaraima gibi sınır kasabalarında kalıyor.

Ekvador ve Peru’nun Venezuela’dan gelen sığınmacılara karşı sınır kontrollerini sıkılaştırdıkları biliniyor.