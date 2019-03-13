Brezilya'da okula silahlı saldırı: En az 10 kişi öldü

Brezilya'da bir okula iki saldırgan tarafından düzenlenen silahlı saldırıda en az 10 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletine bağlı Suzano kentinde bir devlet okuluna yerel saatle 9.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda en az 10 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı.

Polis iki saldırganın da kendilerini silahla vurarak intihar ettiğini açıkladı.

Guardian'ın haberine göre, Sao Paulo valisi João Doria, olayda ölenlerden 6'sının çocuk, 2'sinin okul çalışanı ve 2'sinin silahlı saldırganlar olduğunu söyledi.

Saldırıda yaşamını yitirenlerin kimlikleri henüz açıklanmadı. İki saldırganın okulun eski mezunları olduğu ve 20-25 yaşlarında oldukları belirtiliyor.

Sao Paulo'ya 50 km uzaklıktaki Suzano'da bulunan Raul Brasil adlı okulda yaşları 6 ila 18 arasında değişen yaklaşık bin öğrencinin öğrenim gördüğü bildirildi.

Silahlı suçların büyük bir sorun olduğu Brezilya'da yılbaşında göreve gelen aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, silah bulundurmayı kolaylaştıran bir kararname imzalamıştı.