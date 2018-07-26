'Boris Johnson, Steve Bannon ile gizli görüşmeler yapıyor'

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile Steve Bannon arasında 'gelecek adımlara' dair gizli görüşmeler sürdüğü söyleniyor.

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski başdanışmanı Steve Bannon ile gizli görüşmeler yapıyor.

İkilinin görüşmelerinde Avrupa siyasetini etkilemek üzere gelecek adımların planlandığı aktarılıyor.

Bannon, bu ay Londra'yı ziyaret etmiş, Johnson'ı öven açıklamalarda bulunmuştu. Trump'ın eski danışmanı, Johnson'dan İngiltere Başbakanı Theresa May'e rakip olmasını talep etmişti.

Bannon-Johnson görüşmelerine dair detay verilmezken, ikilinin birbirlerini tanıdıkları ve resmi görevdeyken de aralarında yazışmalar gerçekleştiği kaydediliyor.

İddialara göre Bannon, Johnson'dan Avrupa Birliği'nden anlaşmasız çıkış için kampanya yürütmesini istediği iddia ediliyor.

Avrupa politikasına müdahil olmak isteyen Bannon, Avrupa'da aşırı sağ bir düşünce kuruluşu kurmaya hazırlanıyor.