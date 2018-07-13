İngiltere Başbakanı May ile görüşecek olan Trump: Boris Johnson iyi başbakan olur

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşmesi öncesinde İngiliz basınına konuşarak eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın 'çok iyi bir başbakan' olacağını söyledi.

İngiltere'yi ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump, The Sun'a açıklamalarda bulundu. Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May'i "İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışını mahvetmekle" suçladı.

May'in AB ile yapacağı anlaşma sonucunda ABD ile ticaret anlaşması fırsatını kaçırabileceğini söyleyen Trump, May'in bu konudaki tavsiyelerini dinlemeyi kabul etmediğini vurguladı.

Trump, İngiltere'nin AB ile yakınlığını sürdürmesini istemediğini ifade etti.

'BORİS JOHNSON ÇOK İYİ BİR BAŞBAKAN OLUR'

Trump, May ile görüşmesi öncesinde İngiltere Başbakanı ile anlaşmazlığı yüzünden istifa eden eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ı övdü.

"Boris Johnson çok iyi bir başbakan olur" diyen Trump, Londra Büyükşehir Belediye Başkanı Sadiq Khan'ı da hedef alarak, Khan'ın "teröristlere karşı durmadığını" ve kentteki suçlardan sorumlu olduğunu söyledi.

'RUSYA'YLA İLİŞKİLERİ SÜRDÜRECEĞİM'

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilişkilerini "Noviçok" iddialarına rağmen sürdüreceğini dile getirdi.

Londra'daki Trump karşıtı gösterilerden rahatsızlığını ifade eden Trump, milyonlarca İngilizin politikalarına destek verdiğini iddia etti.

IRKÇI AÇIKLAMALAR

Açıklamalarında göçmenleri hedef alan Trump, AB liderlerinin "milyonlarca göçmeni ülkelerine alarak AB'nin kültürünü ve kimliğini yok ettiğini" iddia etti.

Trump, AB liderlerini göçmenlere karşı "sert olmamakla" suçluyor

THERESA MAY'DEN YANIT

Trump'ın sözlerine May tarafından verilen yanıtta, AB ile varılan anlaşmanın İngiltere halkının istekleriyle uyumlu olduğu söylendi.

May, "bize paramızın, yasalarımızın, sınırlarımızın kontrolünü geri almamız için oy verdiler, biz de bunu yapıyoruz" dedi.