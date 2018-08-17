BM: Lula siyasi haklarını kullanabilmelidir

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komitesi'nden yapılan açıklamada, eski Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın siyasi haklarını kullanması gerektiği bildirildi.
BM İnsan Hakları Komitesi, Brezilya hükümetinden, tutuklu Lula da Silva'nın siyasi haklarını kullanmasına olanak tanınmasını istedi.
Nisan ayından beri "yolsuzluk" suçlamasıyla cezaevinde bulunan Lula, Ekim ayında yapılacak seçimlerde İşçi Partisi'nin başkan adayı. Anketlerde birinci sırada gözüken Lula'nın seçimlere katılımının engellenmesi sözkonusu.